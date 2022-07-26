Son dakika haberi | Marmaris'te İngiliz turist, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz turist tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz turist tutuklandı. İlçeye ailesiyle tatile gelen 51 yaşındaki Garry James H, iki gün önce düştüğü gerekçesiyle ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafasına darbe alan turist, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Turistin ölümü ve oğlunun hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, turistin kaldığı otel ve civarındaki güvelik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Garry James H'nin oğlu E.L.H'nin (22), babasına yolda yumruk attığı, babasının aldığı darbenin ardında yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.L.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Hisarcık Marmaris turist Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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