Son dakika haberi | Marmaris'te Akşam Çıkan Orman Yangını Söndürülemedi. Başkan Oktay: "Gece Görüşlü Helikopter Acilen Bölgeye Gönderilmeli"

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu akşam ormanlık alanda yangın çıktı. Hava karardığı için yangına helikopterle müdahaleye son verilmesi üzerine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" dedi.

Muğla'nın Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ancak hava kararınca helikopterli müdahale durduruldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından "Değerli hemşerilerim, Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz" notuyla video paylaştı. Oktay videoda şunları söyledi:

"RÜZGARDAN KAYNAKLI DURUMUMUZ ÇOK DA PARLAK GÖZÜKMÜYOR"

"Bugün 21 Haziran, akşam 19.19 saatlerinde Marmaris'te tekrar bir orman yangını başladı. Maalesef ki, en büyük olumsuzluğumuz şu anda rüzgarın oldukça şiddetli olması. Bütün ekipler, belediye, Orman Müdürlüğü, itfaiye teyakkuz durumunda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor."

"TEK TALEBİMİZ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİN ACİL OLARAK BÖLGEYE GÖNDERİLMESİ"

Oktay daha sonra bir mesaj daha paylaşarak gece görüşlü helikopter talep etti. Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz."

BAKAN KİRİSCİ: 8. DAKİKADA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de saat 22.15'te twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor."

"MAALESEF BÜYÜYECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR, GECE DURDURMAMIZ ÇOK MÜMKÜN OLMAYAN BİR YANGIN BU"

CHP Muğla milletvekili Burak Erbay ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Değerli dostlar, güzel haber vermek isterdik, umudumuzu koruyoruz, güzel şeyler olsun istiyoruz ülkemizde. Maalesef yine geçen sene Marmaris'te yaşadığımızı bir daha yaşıyoruz. Marmaris'imiz de yangın çıktı yine. Datça tarafına giden güzergahta yangın çıktı. Maalesef büyüyecek gibi gözüküyor, gece durdurmamız çok mümkün olmayan bir yangın bu. Geçen sene yangında felaket yaşarken sonuna doğru, gece helikopterler çıkmıştı, onlar olursa müdahale edebilirsek iyi olur."

"MARMARİS'TEKİ DURUM CANIMIZI YAKIYOR"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından paylaştığı orman yangını videosuna "Marmaris'teki durum canımızı yakıyor" notunu düştü.

"EN KISA SÜREDE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de; "Marmaris Bördübet Mevkii'nde orman yangını başlamış olup, Orman ve İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahalelerini devam ettirmektedir. En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü ise yangına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor"

ANKA / Güncel