Son dakika haberi... Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Marmaris Kent Konseyi, orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi, orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi, bugün Marmaris'te çıkan orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi nin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle: "Marmaris yangınından maalesef haberler kötü. Aksaz lojmanları tahliye edilmeye başlandı. Lojmanda yaşayanlar servislerle tahiliye ediliyor. Marmaris yanıyor." Marmaris Ticaret Odası ise ise tahliye edilmekte olan yurttaşların konaklayabilecekleri yerlere ilişkin iletişim bilgilerini yayınladı. Kaynak: ANKA / Güncel Kent Konseyi Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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