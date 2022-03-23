Son dakika haberi! Markette "eksik para" kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir markette eksik para nedeniyle çıkan kavgada iş yeri çalışanı yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki markete gelen bir yabancı uyruklu, aldığı sigaranın parasını ödedi. Paranın eksik olduğu belirten market görevlisi ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda market görevlisi, yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine markete polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Market çalışanı, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklu şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.