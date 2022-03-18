Son dakika haberi: Mariupol'de bombalanan tiyatro binası enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası enkazından 1000'e yakın kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mariupol Belediye Meclisinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün şehirdeki tiyatroya Rusların düzenlediği bombalı saldırı esnasında binada 1000'e yakın kişinin saklandığı belirtildi.

Mariupol tiyatro binası enkazı altından insanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve hayatını kaybedenlerin bulunmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent içindeki sürekli hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle bombardımandan hemen sonra kurtarma çalışmalarının yapılması imkansızdı. Çatışmaların durduğu kısa bir anda, kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Mariupol sakinlerini kurtarabiliyor. Ön bilgilere göre, hayatını kaybeden olmadı ancak 1 kişinin durumu ağır."