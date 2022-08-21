Son dakika haberi: Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (2)

'VATANDAŞLARIMIZIN ÇEVRE YOLU TALEBİ OLDU, YAPACAĞIZ'

Mardin Derik'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 2 TIR'ın neden olduğu, 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Derik'teki kazanın büyük felaket olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Tam da Türkiye'deki kazaları belli bir seviyeye düşürdüğümüz anda böyle bir kazayla karşı karşıya kaldık. Bu, çok çalışmamız lazım geldiğini gösteriyor. Bütün cenazelerimizi defnettik. 4,5 saatte bütün otopsileri tamamlandı. Gerek sağlık gerek yargı teşkilatımız elinden geleni ortaya koydular. Vatandaşlarımızın bir çevre yolu talebi oldu çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Ulaştırma Bakanı'mızla Strateji Başkanlığı'mızla görüştük. Cumhurbaşkanı'mıza da durumu arz ettik. Vatandaşlarımız taleplerinde haklılar. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanı'mız da buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. Kaçış rampaları gibi rampalar da istediler. Onları da yapacağız. Tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bizi bir daha böyle bir imtihanla sınamasın. 7-8 evladı olan baba var. 3 tane çocuğu olan anne var. Allah kimseyi evlat acısıyla karşı karşıya bırakmasın. Tekrar başımız sağ olsun. Derik halkına, gösterdiği sabra, metanete ve vakara minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN- Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN,