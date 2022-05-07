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Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Mardin'in Savur ilçesinde yıldırımın isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde yıldırımın isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Serenli Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 80 yaşındaki Ramazan Oral'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Oral'ın öldüğü belirlendi.

Oral'ın cesedi otopsi için Savur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Serenli, Mardin, Güncel, Haberler

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