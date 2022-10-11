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Son dakika haberi | Mardin'de tırın çarptığı kadın öldü

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Son dakika haberi | Mardin'de tırın çarptığı kadın öldü

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığını kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığını kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 33 BUK 15 plakalı tır, Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Peyruza Solhan' a çarptı.

Ağır yaralanan Solhan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solhan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Solhan Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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