Son dakika haberi... Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3) Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIRAdalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Bozdağ paylaşımında, "Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. ANKARA, - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Cumhuriyet Başsavcılığı Twitter Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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