Son dakika haberi... Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3)
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Edinilen son dakika gelişmesine göre BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIRAdalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.
BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR
Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Bozdağ paylaşımında, "Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -