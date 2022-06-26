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Son dakika haberi | Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haberi | Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Mardin'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kırsalda yaralı halde kerkenez buldu.

Ekipler kuşu bulunduğu yerden alarak Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim etti.

Kerkenez, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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