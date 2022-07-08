Son dakika haberi! Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Son dakika haberi! Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberleri: MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cip, tarlaya yuvarlandı. Kazada cipte bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

İpekyolu Irak Güncel Haberler Son Dakika

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