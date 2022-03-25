Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler

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Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

KIZILTEPE, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Seyda Cami önünde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferman Ertaş (31) vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tuncay E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ferman Ertaş'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe, Cami, Güncel, Haberler

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