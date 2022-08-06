Son dakika haberi: MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Subaşı Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde bugün saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası atölyede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Turgutlu İtfaiye Subaşı Güncel Haberler Son Dakika

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