Son dakika haberi! Mansur Yavaş: "Ankara Fitnenin, Fesadın, Kavganın ve Ayrışmanın Olmadığı; Huzurun, Sevginin, Barışın ve Mutluluğun Kenti Olsun İstiyoruz"

Son dakika haber... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Başkent İlçeler Terminali ve Balık Hali’nin açılışını yaptı. Yavaş, “Ankara, fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı; huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Başkent İlçeler Terminali ve Balık Hali'nin açılışını yaptı. Yavaş, " Ankara, fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı; huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkent'te Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki yeni projeyi halkın hizmetine sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Şenol Sunat, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Millet İttifakı partilerinin milletvekillerinin katılımıyla bugün yenilenen ve kapasiteleri artırılan Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılışı yapıldı.

Mansur Yavaş açılışa katılanlara teşekkür etti. Eski dönemden kalma yaklaşık 4,5 milyar TL'lik borcu ödeyerek projeleri yaptıklarını anlatan Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: Bugün burada insan odaklı belediyecilik anlayışımıza uygun bir şekilde iki önemli tesisimizin açılışı için bir araya geldi. Yeni Balık Hali'mizin ve Başkent İlçeler Terminali'mizin açılışına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

ÖĞRENCİLERİMİZİ, ÇİFTÇİLERİMİZİ, GARİP GUREBAYI ÖNCELEDİK: Geride bıraktığımız üç yıl boyunca kentimizin yalnızca asri ihtiyaçları ile ilgilendik. Halktan aldığımız paraları heba etmeden ve her kuruşun hesabını vererek çalıştık. Ürettik, destekler verdik. Halkın sağlığını, canını, esnafımızın ihtiyaçlarını, öğrencilerimizi, çiftçilerimizi, garip gurebayı önceledik. Atıl projelere asla tenezzül etmedik. Kentimize yeni köprülü kavşaklar, bağlantı yolları, yeşil alanlar kazandırdık. Toplamda 33 kilometrelik 4 yeni metro hattı için süreci işletiyoruz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HİÇ KREŞİ YOKTU, ŞİMDİ 17 TANE AÇILDI; DAHA DA AÇILACAK: 2013 yılından beri yeni otobüs alınmayan kentimize kırmızı rengiyle 400 civarında otobüs kazandırırken büyük altyapı projelerimizi aralıksız devam ediyoruz. Bu kentte hiç bisiklet yolu yoktu, şimdi her geçen gün mavi yolların sayısı artıyor. Bu kentte büyükşehir belediyesinin hiç kreşi yoktu, şimdi 17 tane açıldı. Daha da açılacak. Bu kente hiç teknoloji merkezi yapılmamıştı, şimdi 3 adet merkezimizde gençler çalışmalarını sürdürüyor. 4'üncüsünü de tamamlamak üzereyiz.

14 EYLÜL'DE TARIM PROGRAMINI AÇIKLAYACAĞIZ: Bu kentte öğrenci abonmanı yoktu, şimdi gençler, ucuz ulaşım hakkından faydalanıyor. 40 kuruşa biniyor otobüslere. Ucuz su temini, öğrenci evlerinde yüzde 50 indirimli su veriyoruz. Geleceğin konusunun iklim krizi ve gıda temini olduğunu iyi biliyoruz. Bunu aşmanın yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini görüyoruz. 14 Eylül'de düzenleyeceğimiz tarım programında detaylarını açıklayacağız.

ANKARA, ÜRETEN, ÇALIŞAN, YAŞAYAN BİR KENT OLSUN İSTİYORUZ: Artık Ankara'da çiftçilerimiz üretiyor ve kazanıyor. Mazot, tohum, gübre ve sulama borusu desteklerimiz bundan sonra da artacak, üretimimiz ile dünyada kırsal kalkınmada iyi bir model olacağız. Çünkü Ankara, üreten, çalışan, yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Gençlerin keyif aldığı, yaşamaktan mutlu olsun istiyoruz.

HUZURUN, SEVGİNİN, BARIŞIN VE MUTLULUĞUN KENTİ OLSUN İSTİYORUZ: Fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı; huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."