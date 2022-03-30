Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 evde yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 37 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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