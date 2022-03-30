Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 evde yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 37 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.