Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haberi | Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ile 27 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ile 27 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

27 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri de ilçeye bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi'nde bir otomobilde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar ile 1 tabanca buldu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title