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Son dakika haberi! Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Mahallesi 75.Yıl Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CCC 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali İnne, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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