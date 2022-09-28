Son dakika haberi! Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Caddesi'ndeki 2 ikamete baskın düzenledi. Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda kaçak şekilde üretilmiş şarap, sahte içki, anason bitkisi ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler M.B. (65) ile F.Ö. (65) gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Hürriyet Jandarma Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.