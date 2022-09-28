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Son dakika haberi! Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Son dakika haberi! Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Caddesi'ndeki 2 ikamete baskın düzenledi.

Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda kaçak şekilde üretilmiş şarap, sahte içki, anason bitkisi ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler M.B. (65) ile F.Ö. (65) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Hürriyet Jandarma Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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