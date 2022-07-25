Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor Son dakika haberleri: Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınına müdahale sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınına müdahale sürüyor. Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi. Söndürme çalışmalarına halen 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katılıyor. Olay Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti. AA / Ahmet Bayram - Güncel Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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