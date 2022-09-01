Son dakika haberi | Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haber: Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Şehitler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına 3 helikopter ve 2 uçak ile Kula, Salihli, Selendi ve Demirci orman işletme şefliklerine bağlı 12 arazöz, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 dekar alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Kamil Altıparmak Demirci Selendi Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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