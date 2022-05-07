Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda N.K. idaresindeki 45 FZ 029,E.A yönetimindeki 45 MS 5752, E.Ö. idaresindeki 45 H.K 188 ve sürücüsünün olay yerinden kaçtığı 35 BRV 204 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 45 FZ 029 plakalı otomobil sürücüsü E.A,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.