Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda N.K. idaresindeki 45 FZ 029,E.A yönetimindeki 45 MS 5752, E.Ö. idaresindeki 45 H.K 188 ve sürücüsünün olay yerinden kaçtığı 35 BRV 204 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 45 FZ 029 plakalı otomobil sürücüsü E.A,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title