Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı Poyraz Mahallesi yol kenarında yaralı halde bir karaca gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine bildirdi.

DKMP görevlileri tarafından teslim alınan karaca, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ayaklarının kırık olduğu tespit edilen karacaya bir aracın çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.

Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title