Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi Turgay Küme Evleri ova kısmında yaşayan Mehmet Ali A'yı (65) yeğeni evin terasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Ali A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırdı. Güncel AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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