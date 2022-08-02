Son dakika haberi | Manisa'da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi 2334 sokak üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Ekiplerce şüpheli A.Y'nin (30) üst ve ikametinde yapılan aramada 92 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. ?????? Gözaltına alınan A.Y işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Serkan Özcan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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