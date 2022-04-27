Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yunusemre'de durdurulan bir otomobili arayan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 205 gram metamfetamin buldu.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şehzadeler ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada 14 sentetik hap bulundu.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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