Son dakika haberi! Manisa'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı Son dakika haberler... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre trafikte kavga edenleri ayırmak isteyen kişi, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre trafikte kavga edenleri ayırmak isteyen kişi, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 8 Eylül Caddesi üzerinde 45 D 0088 plakalı özel halk otobüsü şoförü ile üzerinde 2 kişi olan motosikletliler arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen otobüs yolcularından Refik Sevimli, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ??????? AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Eylül kavga Güncel Haberler Son Dakika

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