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Son dakika haberi! Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberi! Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2)

Gelen son dakika haberlerine göre SERBEST KALDILARManisa'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.

SERBEST KALDILAR

Manisa'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

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