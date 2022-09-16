Son dakika haberi: Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede PKK'nın Suriye uzantısı YPG adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu K.D'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Manisa YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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