Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin (23) yeri tespit edildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobilde yakalanan şüpheli, polis ekiplerine kurusıkı silah doğrulttu.

Elinden silahı alan ekiplere bu kez satırla saldırmaya çalışan M.T, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title