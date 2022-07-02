Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin (23) yeri tespit edildi. Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobilde yakalanan şüpheli, polis ekiplerine kurusıkı silah doğrulttu. Elinden silahı alan ekiplere bu kez satırla saldırmaya çalışan M.T, kısa sürede etkisiz hale getirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. AA / Kamil Tekmen - Güncel Uyuşturucu Ticareti Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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