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Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap palet üreten bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın fabrikada hasara yol açtı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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