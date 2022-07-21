Son dakika haberi... Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen iki kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen iki kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, Manisa-Turgutlu kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 105 gram metamfetamin ve bir hassas terazi bulundu.

Otomobildeki A.F. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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