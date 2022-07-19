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Son dakika haberi! Gördes'te orman yangını (2)

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

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