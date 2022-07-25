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Son dakika haberleri! MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haberleri: Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaltıçukur Mahallesi'ndeki metruk durumdaki 7 ev ve 1 okulun yangında zarar gördüğü, 40 kişi, 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan yangına 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi, Akhisar jandarma asayiş timi ile müdahale sürüyor.

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