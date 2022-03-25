Son dakika haberi: Manisa'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi: Manisa'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberi: Manisa'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Timur Ç'nin (42) kullandığı 59 ACL 687 plakalı otomobil ile İbrahim P'nin (60) idaresindeki motosiklet, Manisa Turgutlu Karayolu Hamalınkırı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim P. ile otomobildeki yolcular Ayşe Ç. (40), Mehmet Şah Ç. (13), Yaser Ç. (9) ve Beyzanur Ç. (2) ambulanslarla, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Turgutlu, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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