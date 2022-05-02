Son dakika haberi... Manisa'da jandarma personelinden 60 çocuğa bayramlık hediye - Haberler

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Son dakika haberi... Manisa'da jandarma personelinden 60 çocuğa bayramlık hediye

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'da jandarma personelinden 60 çocuğa bayramlık hediye

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, aralarında topladıkları parayla 60 çocuğa çeşitli hediyeler aldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, aralarında topladıkları parayla 60 çocuğa çeşitli hediyeler aldı.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçenin kırsal mahallelerinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi ve mevsimlik işçilerin çocukları için kendi aralarında para toplayarak çeşitli hediyeler aldı ve hediyeleri 60 çocuğa dağıttı.

Bayramlık hediyeleri alan çocuklar ve aileleri, jandarma personeline teşekkür etti.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Ahmetli, Manisa, Güncel, Haberler

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