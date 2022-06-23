Son dakika haberi! Manisa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Manisa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Son dakika haberi! Manisa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.D'nin (26) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında evinde yaptıkları aramada 567 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Hisarcık Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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