Son dakika haber: MANİSA'DA ORMAN YANGINI Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki henüz bilinmeyen bir nedenle saat 16.20 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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