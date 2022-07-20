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Son dakika haberi... Manisa'da bir kişiyi demir çubukla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA - Metin Aydemir - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'da bir kişiyi demir çubukla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'da 42 yaşındaki dizi ve film oyuncusu İsrafil İnce'yi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Manisa'da 42 yaşındaki dizi ve film oyuncusu İsrafil İnce'yi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Erkan S'nin (40) emniyetteki işlemi tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsrafil İnce'nin cenazesi ise İzmir'in Dikili ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk yapan İsrafil İnce'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün, yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce ile Erkan S. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada İnce, başına aldığı demir çubuk darbesiyle yaralanmıştı. Şüpheli gözaltına alınmış, İnce ise kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

AA / Metin Aydemir - Güncel

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