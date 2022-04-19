Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı - Haberler

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Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Doğar'ın (19) kullandığı 45 AID 820 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi kavşağında askeri ambulansla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Can Şahin, Caner Yıldız ve Selahattin Fahroya yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ambulans ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Ambulansla otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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