Son dakika haberi: Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin taksi sürücüsü tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin taksi sürücüsü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A'nın (22) emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen B.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.A. yönetimindeki 45 T 0038 plakalı taksi dün, 2. Anafartalar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Erdem Karagöz'e çarpmış, çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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