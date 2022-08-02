Son dakika haberi! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.K'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Side Mahallesi'nde kaldığı apart otele düzenlenen operasyonda, yaklaşık 60 gram eroin ile anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel AA / Fatih Hepokur Jandarma Hisarcık Manavgat Güncel Haberler Son Dakika

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