Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de, alkollü sürücünün kullandığı cipin, yol kenarında bekleyen iki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan Abdulkadir M. (40) idaresindeki 34 UU 4461 plakalı cip, sağ şeritte bekleyen 34 EFD 804 ve 74 DM 698 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, otomobilin yanında bekleyen bir sürücü ve otomobilin içindeki yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerinde çıkan arbede sonucu Abdulkadir M. alkollü olduğu gerekçesiyle darbedildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasından çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde, Abdulkadir M'nin, 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 823 lira idari ceza uygulandı.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle sahil yolunda Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.