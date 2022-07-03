Son dakika haberi! Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler bitişikteki başka bir gecekondu ile iki katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki gecekondu ve binada hasar oluştu.