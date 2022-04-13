Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı

Son dakika haberleri... Mali'de 3 Avrupa vatandaşı terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Mali'de 3 Avrupa vatandaşı terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da başkent Bamako'nun 300 kilometre kuzeybatısındaki Diabaly kentinde yürütülen terörle mücadele operasyonunda 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüpheliler arasında 3 Avrupa vatandaşının olduğu kaydedilirken, bu kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Bamako, Nisan, Terör, Güncel, Haberler

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