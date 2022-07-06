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Son dakika haberi: Mali'de mayın patlaması sonucu 2 barış gücü askeri öldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi: Mali'de mayın patlaması sonucu 2 barış gücü askeri öldü

Son dakika gündem haberi: Mali'nin Kidal bölgesinde, barış gücü askerlerinin lojistik konvoyunun yoldaki mayına çarpması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'nin Kidal bölgesinde, barış gücü askerlerinin lojistik konvoyunun yoldaki mayına çarpması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MINUSMA lojistik konvoyun Kidal bölgesindeki Tessalit-Gao kara yolunda mayına çarptığını belirtti.

Salgado, olayda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin de ağır yaralandığını kaydetti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kuruldu ve görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilendi.

Bugüne kadar 175 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Mali ise BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke kabul ediliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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