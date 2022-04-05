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Son dakika haberi... Mali'de eski geçiş hükümeti başbakanı Diango Cissoko öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika haberi... Mali'de eski geçiş hükümeti başbakanı Diango Cissoko öldü

Bir son dakika haberine göre Mali'de 2012'deki askeri darbe sonrası oluşturulan geçiş hükümetinin başbakanlığını yapan Diango Cissoko yaşamını yitirdi.

Mali'de 2012'deki askeri darbe sonrası oluşturulan geçiş hükümetinin başbakanlığını yapan Diango Cissoko yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cissoko'nun başkent Bamako'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Cissoko, 2012'deki askeri darbe sonrası Dioncounda Traore'nin cumhurbaşkanlığını üstlendiği geçiş hükümetinde 11 Aralık 2012'den 5 Eylül 2013'e kadar başbakan olarak görev yapmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Darbe, Güncel, Haberler

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