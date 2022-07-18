Son dakika: Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Son dakika haberler: Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Günerli Mahallesi'nde Mehmet Doğan'a ait inek, su kuyusuna düştü. Doğan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makinesi yardımıyla ineği kuyudan çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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