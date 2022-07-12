Son dakika haberi... Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolunda bulunan Develi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Enes Korkmaz yönetimindeki 06 HA 7108 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yön levhası direğine çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazada, sürücü Muhammed Enes Korkmaz (19) ile Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ali K. (50), Raziye K. (54) ve Selen B. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de olay yerindeki incelenme sonrası adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Muhammed Enes Darende Malatya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title