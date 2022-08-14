Haber : Son dakika haberi | Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı

Son dakika haberi: MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güzyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yahya K. yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil ile Mehmet Sait K. yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yahya K. (41) ve Mehmet Sait K. (50) ile otomobillerde bulunan Gülizar K. (8), Muhammed Yusuf K. (6), Hümeyra Nur K. (4), Berdiye K. (44), Hatice K. (43), Özgenur K. (23), Mısra Nur K. (21), Yazel K. (11) ve Elif Ecrin K. (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Mehmet Sait Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title