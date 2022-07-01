Son dakika haberi: Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberine göre Malatya'da bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Malatya'da bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. AA / Yeter Erdine - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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